Американский эксперт советует украинцам искать «предохранители»

Всенародный референдум в Украине не является надежным предохранителем от частого изменения Конституции. Об этом в интервью «Немецкой волне» сказал влиятельный американский юрист Уильям Тренор.

Экс-заместитель генерального прокурора при офисе юридического совета Министерства юстиции США Уильям Тренор советует украинцам искать другие предохранители, чтобы Основной закон в Украине не менялся так часто и так радикально. Он предлагает в этом вопросе больше полномочий отдать местной власти в регионах – наподобие модели, которая используется в США, где решение об изменении конституции может инициировать Конгресс вместе со штатами.

Относительно намерений украинских парламентариев изменить конституцию для избрания президента в Верховной Раде, Уильям Тренор отметил: «У США есть серьезные предохранители, которые делают невозможным подобные изменения так внезапно и так основательно. Я не считаю, что всеукраинский референдум может помочь этому».

Также Тренор считает, что частое изменение Основного закона страны подрывает доверие людей к конституционной власти, а это уже опасно. «Украинское общество является демократическим, потому должно само решать, что ему нужно. Однако конституция должна быть такой, где можно положиться на каждую ее букву», - отметил Уильям Тренор.