Порошенко сменил состав Совета по защите профдеятельности журналистов

Президент Украины Петр Порошенко своим указом внес изменения в персональный состав Совета по защите профессиональной деятельности журналистов и свободы слова.

Текст соответствующего документа размещен на официальном сайте главы государства.

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Согласно указу №421/2017, Порошенко ввел в состав Совета заместителя начальника Главного следственного управления Нацполиции Руслана Дударца, заместителя начальника Департамента обеспечения деятельности главы Нацполиции Максима Цуцкиридзе, начальника управления Департамента защиты национальной государственности СБУ Виктора Левчука, начальника Управления коммуникаций и прессы Минобороны Алексея Чернобая и председателя комитета Всеукраинского профессионального союза «Независимый медиа-профсоюз Украины» Игоря Чайку (по согласию).

«Вывести из состава Совета по защите профессиональной деятельности журналистов и свободы слова О.Вакуленко, С.Коломийца, О.Тарасова», - говорится в указе.

Данный документ вступает в силу со дня его опубликования.