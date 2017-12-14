В ВР захотели ограничить аккредитацию журналистов

В Верховной Раде Украины зарегистрирован проект закона о внесении изменений в некоторые законы Украины о порядке информирования деятельности субъектов властных полномочий (№7395).

Текст законопроекта размещен на сайте парламента. Его автором является заместитель председателя фракции "Народный фронт", председатель Комитета ВР по вопросам свободы слова и информационной политики Виктория Сюмар.

Законопроектом предлагается установить, что аккредитация журналистов и технических работников средств массовой информации при Верховной Раде осуществляется на добровольной основе, предусматривает выполнение журналистами и техническими работниками СМИ их профессиональных обязанностей с соблюдением требований Конституции, законов Украины, иных нормативно-правовых актов, проводится пресс службой Аппарата ВР путем предоставления индивидуальных аккредитационных карточек на каждую сессию очередного созыва Верховной Рады или одноразовых аккредитационных карточек.

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Как известно, сейчас аккредитационная карточка журналистов действует в течение всего текущего созыва парламента.

Также законопроектом дается определение официальным печатным изданиям (бюллетеням, сборникам) - это издания президента Украины, Верховной Рады, Кабинета министров, Конституционного суда, Верховного суда, высших специализированных судов, центральных органов исполнительной власти, других государственных органов и органов местного самоуправления, которые издаются с целью опубликования нормативно-правовых актов, решений этих органов и информации, обязательность опубликования которой предусмотрена законодательством, при подготовке которых не используется творческий труд журналистов.

При этом четко устанавливается, что органы государственной власти и органы местного самоуправления распространяют информацию о своей деятельности на государственном языке.

Кроме того, устанавливается, что освещение деятельности в особый период осуществляется также аудиовизуальными и печатными средствами массовой информации Министерства обороны, которые финансируются из государственного бюджета Украины.

В официальных печатных изданиях ВР и Кабмина запрещается размещать рекламу или любую иную информацию, обязательность опубликования которой не предусмотрена законодательством. Архивные выпуски таких изданий размещаются на сайтах таких изданий в открытом бесплатном доступе. Официальные печатные издания не подлежат государственной регистрации.

Как сообщал УНИАН, в конце сентября Сюмар, говоря об инициативах по изменению закона о порядке освещения деятельности органов государственной власти, отметила: "Мы просто попытаемся нормально регламентировать работу журналистов, чтобы реальные журналисты аккредитовались на каждую сессию, а те, кто из 4 тысяч приходит только один раз на время работы созыва, то это ненормально", - отметила она.

По словам депутата, в документе речь идет не о сокращении количества аккредитованных журналистов, а о формате аккредитации.

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Также, по ее словам, в законопроекте не будет идти речь о дресс-коде для журналистов. Но в то же время председатель комитета не исключила, что такие предложения могут быть. "Но, конечно, в шортах далеко не в каждый парламент можно зайти. В Европейский парламент вы не зайдете в шортах. Это тоже объективная реальность", - добавила Сюмар. При этом она заверила, что возглавляемый ею комитет такие предложения подавать не будет.

Отвечая на вопрос УНИАН по поводу разговоров некоторых депутатов о запрещении журналистам находиться в кулуарах на втором этаже парламента, Сюмар ответила: "Я так думаю, что это начало некоторой демонизации. Если кто-то сказал, что ему во время перерыва мешают очереди (речь идет о заявлениях некоторых депутатов, журналисты все время находятся в парламентском буфете, занимают все столики и депутаты не могут поесть - УНИАН), потому что журналистов много, то это не значит, что будут дальше закрывать кулуары, ограничивать балконы пуленепробиваемым стеклом" .

"Эти попытки были всегда, но они никогда не работали в Украине. И они снова не сработают, потому что мы страна, которая имеет право к открытости", - подчеркнула Сюмар.