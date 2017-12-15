В РФ "насчитали" 400 россиян-"политзаключенных" в украинских тюрьмах

В Совете Федерации РФ заявили, что в Украине в тюрьмах содержится более 400 россиян-«политзаключенных».

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом журналистам в Москве заявил глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев.

«Антироссийская направленность политики Петра Порошенко принимает самые изощренные формы. О международном праве в Украине сегодня забыли. В украинских тюрьмах по политическим мотивам содержатся более 400 российских граждан, вина которых не ясна и не доказана», - сказал он.

По его словам, в рамках реализации федерального закона о парламентском контроле Совет Федерации направил запрос в МИД, Минюст и Генпрокуратуру России с тем, чтобы получить данные о действиях, предпринимаемых для защиты российских граждан и юридических лиц в Украине. Ответ ведомств был получен и доведен до сведения сенаторов на сегодняшнем заседании палаты.

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Бондарев считает, что российские ведомства предпринимают «посильные» меры для защиты прав соотечественников в Украине, но у этих ведомств слишком мало полномочий в данной сфере, слишком мало рычагов влияния.

«Нужны дополнительные механизмы активного участия в судьбах наших граждан за рубежом, инструменты реального воздействия на ситуации и решения проблем», - сказал он.

Отметим, 14 декабря президент РФ Владимир Путин проигнорировал вопрос об обмене украинских политзаключенных, которые удерживаются в России, на россиян, которые попали в плен на Донбассе и находятся в украинских тюрьмах.

Как сообщал УНИАН, впервые о переговорах по обмену граждан России, задержанных в Украине, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил 15 июня 2016 года.

«Список, который есть у нас, может быть, не исчерпывающий, потому что очень часто об исчезновениях наших граждан никто никому не сообщает. Родственники о них не знают, а если нет родственников, то мы не можем получить такую информацию. Работа эта ведется», - сказал Лавров.

22 апреля 2016 года уполномоченный МИД РФ по вопросам прав человека, демократии и верховенства права Константин Долгов заявил, что в Украине предъявлены обвинения более 130 россиянам за участие в боях на Донбассе.

Ранее постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич заявлял, что в Украине «пропадают без вести» россияне, приезжающие «навестить своих родственников».