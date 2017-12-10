В День прав человека Британия призвала РФ "освободить немедленно" украинских политзаключенных
По данным правозащитников, по меньшей мере 70 человек были незаконно лишены свободы в рамках политически мотивированных уголовных дел.
Посольство Великобритании призвало Российскую Федерацию немедленно освободить всех украинских политических заключенных.
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Об этом говорится в сообщении посольства в микроблоге Twitter.
«В День прав человека Великобритания продолжает призывать Российскую Федерацию освободить немедленно всех украинских политических заключенных. Крым - это Украина», - говорится в сообщении.
По данным издания «Крым.Реалии» со ссылкой на исследование экспертов Крымской правозащитной группы, с 2014 года - после аннексии Крыма Россией - не менее 70 человек были незаконно лишены свободы в рамках политически мотивированных уголовных дел.