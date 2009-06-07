Тимошенко вернется к изменению Конституции после выборов

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО надеется, что изменения к Конституции будут внесены после президентских выборов.

Об этом она заявила в эфире центральных телеканалов в воскресенье.

«Вместе с переговорами об объединении мы нарабатывали проект изменений к Конституции, который после окончательной проработки, всенародного обсуждения и публичного принятия должен был пройти все процедуры в Верховной Раде и подарить стране европейский государственный строй. Сейчас это остановили, но сразу после президентских выборов мы это обязательно сделаем», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Премьер опровергла, что наработанные изменения к Конституции предусматривали продление полномочий парламента, избрание президента в Верховной Раде, а также мероприятия по ограничению свободы слова.

«Против подобных изменений категорически и сразу же выступила наша политическая сила, а также Блок Литвина и блок Наша Украина Народная самооборона», - сообщила она.

По словам Ю.ТИМОШЕНКО, избрание президента в парламенте невозможно при сохранении нынешних полномочий главы государства.

«Все эти разговоры были сделаны ради дискредитации переговорного процесса, который и так проходил сложно и тяжело. За последние годы в украинской политике, обществе накопилось очень много взаимных антагонизмов, обид, непреодоленных противоречий. С 2004-го года страну разделили пополам – это факт, который не нуждается в подтверждении. Чтобы довести до логического завершения эти переговоры, чтобы объединить страну, нужно было навеки закопать глубоко в землю все частные обиды, все амбиции и личные властные аппетиты. И наша политическая сила была готова на такие жертвы», - заверила Ю.ТИМОШЕНКО.