Тимошенко: я иду на президентские выборы и одержу победу

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО уверена, что победит на следующих президентских выборах.

Об этом она заявила в эфире центральных телеканалов в воскресенье.

«Именно поэтому и именно сейчас, чтобы доказать, что вы недаром стояли на всех майданах страны, я заявляю, что иду на президентские выборы и одержу победу. Я верю и знаю, что украинская политика когда-то будет чистой и честной, будет сильной и непродажной. Я верю и знаю, что Украина будет такой, какую мы ее лелеяли в мечтах – европейской и красивой», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

По ее мнению, сейчас личные интересы в переговорном процессе о консолидации всех политических сил опять победили.

«Это унижает и позорит страну, ее граждан. К сожалению, и сегодня в Украине недостает политиков, способных положить на алтарь национальных интересов свои собственные интересы. К сожалению, в Украине и до сих пор побеждают обман, интриги, измены и подлость. Досадно и грустно от этого, но это так», - считает глава правительства.

Ю.ТИМОШЕНКО подчеркнула, что, невзирая на безрезультатность переговоров, она продолжит борьбу с экономическим кризисом. «Я хотела бы, чтобы и Виктор ЮЩЕНКО как Президент страны, также стал рядом, а не чинил препятствия. Объединение усилий для преодоления беды важно, но это как раз тот случай, когда лучше промолчать о том, какие противодействия делаются моей работе, работе правительства. От имени всех украинских политиков прошу прощения у вас за то, что в этот раз единения не вышло. Но мы еще поборемся», - заявила премьер-министр.