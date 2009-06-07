В НУ-НС не верят, что Янукович не передумает опять

Народный депутат Украины, заместитель председателя партии Народный Союз Наша Украина Зиновий ШКУТЯК считает, что помешать осуществлению намерений будущей коалиции может только общественное осуждение.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил в воскресенье в Ивано-Франковске на митинге-реквиеме, посвещенном чествованию памяти замученных прикарпатцев в Демьяновом Лазе.

По его словам, намерения БЮТ и Партии регионов являются «антиконституционными и антинародными, они приведут к свертыванию демократии в Украине и потере независимости государства».

«Готовится очень недоброе дело, - отметил народный депутат. – Две политические силы готовят конституционный переворот. У лидеров этих сил есть желание узурпировать власть, потому что реальных шансов добыть ее на всенародных не имеют».

Политик убежден, что правительство Юлии ТИМОШЕНКО довело экономику страны до плачевного состояния. «Это правительство не умеет руководить экономикой страны, – прибавил З.ШКУТЯК. – Политикой и популизмом заниматься - да».

Он призвал всех объединиться вокруг украинского Президента Виктора ЮЩЕНКО и не допустить осуществления антинародных намерений.