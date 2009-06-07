В БЮТ уже говорят, что Тимошенко предупреждали, а она не слышала

Тайные переговоры БЮТ с Партией регионов об изменениях к Конституции и создании широкой коалиции были ошибкой премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО. Соответствующее заявление сделал народный депутат Украины от БЮТ Геннадий ЗАДИРКО.

«С самого начала я был последовательным противником какого-либо объединения Блока Юлии Тимошенко с Партией регионов. На собрании фракции БЮТ в пятницу я в который раз предупреждал Юлию ТИМОШЕНКО о недопустимости подковерного переформатирования Конституции и изменения конституционного строя в государстве, не посоветовавшись перед тем с народом», - цитирует депутата его пресс-служба.

По словам Г.ЗАДИРКО, он неоднократно отмечал, что «наши избиратели не поймут и не поддержат ни «ширки» с Партией регионов, ни перенесение выборов Президента в парламент».

«Более того, я допускал, что Партия регионов втянула БЮТ в эти переговоры как раз ради компрометации оппонентов, а закончится все традиционным «кидаловом» со стороны «донецких», - отметил бютовец и пожаловался: «К сожалению, лидер политической силы, в состав которой я вхожу, не услышала этих аргументов: у нее другие советники. Отказ Виктора ЯНУКОВИЧА от создания широкой коалиции в нынешнем парламенте, я убежден, имеет под собой именно те причины, которые я пытался донести лидеру БЮТ».

Г.ЗАДИРКО убежден, что «БЮТ понес непоправимые имиджевые потери и подорвал доверие к себе со стороны собственных избирателей».

«Переговоры о коалиции с ПР были стратегической ошибкой моей политической силы. Хоть как ни досадно это осознавать, она будет иметь для БЮТ далекоидущие последствия”, - подытожил депутат.