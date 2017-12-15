Прокурором Житомирской области назначен Вийтович
15:13, 15 декабря 2017Политика
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Любомир Вийтович уже работал прокурором Житомирской области.
органах прокуратуры он работает с июля 1995 года / фото president.gov.ua
Прокурором Житомирской области вновь назначен Любомир Вийтович. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе прокуратуры Житомирской области. Как отмечается в сообщении, прокуратуру Житомирской области Вийтович возглавляет с 13 декабря этого года. Вийтович сменил на посту Дмитрия Лубчука.
Как сообщал УНИАН , Любомир Вийтович уже работал прокурором Житиомирської области.
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Справка УНИАН. Государственный советник юстиции 3 класса Любомир Вийтович родился на Львовщине, в 1995 году окончил юридический факультет Киевского национального университета имени Т. Шевченко. В органах прокуратуры он работает с июля 1995 года.
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