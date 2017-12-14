В ОБСЕ призвали Россию прекратить насилие на Донбассе и провести обмен пленными до новогодних праздников

Миссия США при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) призвала Российскую Федерацию осуществить обмен пленными на Донбассе до новогодних праздников.

Об этом заявил сегодня временный поверенный в делах США при ОБСЕ Гарри Кемиен на заседании Постоянного совета Организации в Вене (Австрия), сообщает американская миссия при ОБСЕ.

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"Соединенные Штаты решительно призывают стороны укрепить их первоначальное соглашение по обмену задержанными лицами перед предстоящими праздниками", - заявил дипломат.

Он отметил, что необходимость обмена уже давно назрела, и этот обмен необходимо сделать ради семей около четырех сотен заложников.

"Мы призываем стороны опираться на эти первоочередные шаги, обеспечить, чтобы этот элемент Минских соглашений был выполнен, и продемонстрировать, что прогресс возможен", - подчеркнул дипломат.

"Стороны смогли договориться о двухдневном локальном режиме прекращения огня 9 и 10 декабря, чтобы разрешить проведение долгожданных ремонтных работ на мосту в Станице Луганской. Хотя оба эти мероприятия являются важными, только полный и постоянный режим прекращения огня облегчит человеческие страдания на востоке Украины, когда этот конфликт вступает в четвертую зиму. Российская Федерация имеет возможность прекратить насилие", - заявил Кемиен.

Он отметил, что "Россия начала и продолжает разжигать войну на востоке Украины".

"Россия должна улучшить ситуацию с безопасностью и выполнить свои обязательства в соответствии с Минскими соглашениями, которые включают обеспечение того, чтобы ее ставленники соблюдали режим прекращения огня и уменьшили напряженность вдоль линии соприкосновения. Присутствие управляемых Россией сил ставит под угрозу мир и стабильность", - подчеркнул временный поверенный в делах США при ОБСЕ.

Как сообщал УНИАН, Трехсторонняя контактная группа по урегулированию ситуации на Донбассе, в состав которой входят представители Украины, России, ОБСЕ и контролируемых Россией боевиков, в скором времени планирует согласовать сроки, процедуру и дату обмена заложниками.

Ранее лидер движения «Украинский выбор - право народа» Виктор Медведчук, который является одним из представителей Украины в рабочей подгруппе по гуманитарным вопросам ТКГ, заявил, что украинская сторона настроена до рождественских и новогодних праздников осуществить первый этап обмена пленными по формуле "306 на 74".

8 декабря член гуманитарной подгруппы ТКГ Ирина Геращенко сообщила, что боевики удерживают 168 украинских заложников.

По данным российских СМИ, обмен пленными между Украиной и боевиками «ЛНР/ДНР» должен состояться до 25 декабря.