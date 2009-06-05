Медведев советует Киеву не обижаться

Президент РФ Дмитрий МЕДВЕДЕВ рекомендует Киеву не обижаться на законные требования Москвы оплатить газ, а искать источники финансирования.

Как передает РИА «Новости», на встрече с руководителями российских и зарубежных энергокомпаний он сообщил, что между пленарными заседаниями посмотрел новости.

"Наши украинские партнеры обиделись, что Россия упрекает их в неплатежеспособности, нежелании оплачивать газ. Какие могут быть обиды? Пусть деньги платят, все будет нормально", - сказал Д.МЕДВЕДЕВ.

"И обижаться тут не на что - если платят, значит платежеспособны. Если не заплатят, значит неплатежеспособны", - добавил он.

Как сообщалось, с конца мая власти России и руководители “Газпрома” неоднократно заявляли о несостоятельности Украины заплатить за потребленный в мае газ, что может привести к прекращению поставок газа в Европу уже в июне-начале июля.

Сегодня, 5 июня, на заседании СНБО Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО заявил, что уже в пятницу майский платеж в размере 3,8 млрд. грн. за потребленный Украиной газ будет переведен ОАО «Газпром».

В свою очередь Уполномоченный Президента Украины по международным вопросам энергетической безопасности Богдан СОКОЛОВСКИЙ віразил мнение, что России не мешало бы извиниться за некорректные высказывания в адрес Украины относительно расчетов за газ.