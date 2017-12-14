"Носится по площадям": Путин оценил действия Саакашвили в Украине

Президент РФ Владимир Путин назвал действия экс-президента Грузии, лидера партии «Движение новых сил» Михаила Саакашвили в Украине «плевком в лицо грузинского и украинского народов».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Путин сказал на пресс-конференции в Москве.

Он заявил: «Я считаю, что то, что делает Саакашвили, это плевок в лицо грузинского народа и плевок в лицо украинского народа. Как вы это терпите до сих пор?».

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По словам Путина, Саакашвили ранее был президентом Грузии, а «теперь носится там (в Украине) по площадям и кричит на весь мир: Я украинец».

«А что, в Украине нет настоящих украинцев? И Украина все это терпит, понимаете. Так жалко на это смотреть, у меня сердце кровью обливается», - сказал президент РФ.

Напомним, 5 декабря генеральный прокурор Юрий Луценко на пресс-конференции обнародовал записи разговоров экс-президента Грузии, лидера партии "Движение новых сил" Михеила Саакашвили с соратником экс-президента Украины Виктора Януковича, украинским бизнесменом беглым Сергеем Курченко и соратников Саакашвили с доверенным лицом Курченко.

Как сообщал УНИАН, Саакашвили был задержан 8 декабря в Киеве.

Генпрокуратура объявила Саакашвили в розыск по трем статьям Уголовного кодекса: покушение на преступление (ч. 1 ст. 15), преступление признается совершенным по предварительному сговору группой лиц, если его совместно совершили несколько лиц (два или более) (ч. 2 ст. 28), содействие участникам преступных организаций и сокрытие их преступной деятельности (ч. 2 ст. 256).

Генпрокурор Юрий Луценко заявил, что Саакашвили организовал акции протеста с целью захвата государственной власти в Украине и содействия членам преступной группировки экс-президента Украины Виктора Януковича и бизнесмена Сергея Курченко в прекращении их уголовного преследования.

Саакашвили обвинения отвергает.

11 декабря Печерский суд Киева оставил без удовлетворения ходатайство прокурора, который просил избрать Саакашвили меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста. Постановление может быть обжаловано в апелляционном суде в течение 5 дней со дня оглашения.