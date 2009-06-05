Минобразования открестилось от отмены в вузах курса истории Украины

Министерство образования и науки не принимало и не будет принимать никакого решения об замене курса истории Украины в высших учебных заведениях на курс истории украинской культуры.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе МОН.

“Учитывая это, отдельные заявления по этому поводу выглядят по меньшей мере странными. Курс истории Украины есть и будет обязательным предметом в высшей школе”, - отметили в Минобразования.

Кроме того, министерство предлагает и обсуждает возможности введения дополнительного обязательного курса «История украинской культуры». Новый курс отойдет от изучения только одной - политической - составляющей жизни общества. Курс истории украинской культуры должен включать художественную, политическую и религиозную историю, военную и научную культуру и многие другие составляющие, отметили в пресс-службе.

Еще одним аргументом введения является то, что в большинстве стран мира одним из центральных курсов мировоззренческой гуманитарной подготовки является история мировой и европейской цивилизаций, и в каждой стране она тесно связана с национальным контекстом, отметили в Минобразования.

При этом в пресс-службе напомнили, что по инициативе министра Ивана Вакарчука с 1 сентября 2009 украинские первокурсники будут иметь возможность самостоятельно выбирать мировоззренческие гуманитарные дисциплины. Из общего объема предметов гуманитарные дисциплины будут составлять 10-15%. Из них обязательными предлагаются украинский язык, история Украины, философия, иностранный язык и история украинской культуры. Другие гуманитарные дисциплины будут выборочными.

Следующий шаг — выбор специальных дисциплин на 3-4 курсах учебы. Следовательно, на протяжении следующих четырех лет будет внедрена значительно более индивидуализированная учебная программа. Все нынешние студенты будут учиться по действующей системе.

Проект соответствующего решения коллегии МОН будет предложен для общественного обсуждения.

Как сообщалось, 3 июня отечественные ученые-историки призвали Министерство образования и науки отказаться от намерения заменить изучение истории Украины в высших учебных заведениях курсом “История украинской культуры”.

В частности, по словам доктора исторических наук, заведующего кафедрой истории Украины и зарубежных стран Киевского национального лингвистического университета Юрия ТЕРЕЩЕНКО, изучение полноценного курса отечественной истории в вузах является для современной молодежи едва ли не единственным источником адекватных представлений об историческом прошлом украинского народа, а его ликвидация нанесет серьезный вред нашей государственности.