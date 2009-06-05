Яценюк говорит, что Тимошенко и Янукович формируют стадо

Народный депутат Украины, лидер “Фронта перемен” Арсений ЯЦЕНЮК не исключает, что в результате создания коалиции Партии регионов и БЮТ сформируется определенная группа народных депутатов, которая не будет поддерживать эту коалицию.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал журналистам на брифинге на Форуме победителей программы «Пространство перемен» фонда Арсения Яценюка «Open Ukraine» («Открой Украину»), комментируя изменения в Конституцию Украины, которые предлагают БЮТ и Партия регионов.

А.ЯЦЕНЮК выразил убеждение, что не все парламентарии поддержат предложенные изменения в Конституцию. «Я убежден, что здоровая часть украинских парламентариев, учитывая, что они являются членами своих партий и имеют соответствующую идею и идеологию, откажутся голосовать, - сказал он. - А другая часть осознает свою роль и увидит, что им просто нет места в новой Конституции».

По мнению А.ЯЦЕНЮКА, лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО и лидер Партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧ “хотят превратить депутатов в стадо”.

«Фактически из депутатов формируют стадо, и это закрепляется на конституционном уровне. У нас парламент - это закрытое акционерное общество, которое имеет своего руководителя и своих акционеров», – сказал А.ЯЦЕНЮК.