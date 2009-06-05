В СП увольнение Еханурова назвали «мелкой политической местью»

Голосование в Верховной Раде за отставку Юрия ЕХАНУРОВА с должности министра обороны Украины является «мелкой политической местью», сказал в интервью журналистам представитель Президента Украины в ВР Игорь ПОПОВ.

Как передает корреспондент УНИАН, он отметил, что на сегодняшний день в Украине «министров освобождают не за их деятельность или бездеятельность, а потому что нужно кому-то что-то показать, кого-то испугать, кому-то отомстить».

По словам И.ПОПОВА, отставки происходят также потому, что «когда мы делим портфели, то их на всех не хватает и кому-то нужно освободить место под портфель».