Газпрому в течение часа отправят 3,8 млрд. за майский газ

В течение часа майский платеж за потребленный Украиной газ будет переведен ОАО «Газпром» за счет эмиссии в размере 3,8 млрд. грн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО сегодня на заседании Совета национальной безопасности и обороны Украины .

По его словам, финансовая ситуация в НАК «Нафтогаз Украины» крайне критическая. «Ситуация критическая, откровенно скажу, и никогда еще она такой не была», – сказал Президент.

По данным Президента, газовые долги Украины за май составляют 157 млн. долл. за потребленный газ и почти 500 млн. долл. – за газ, закачанный в подземные газовые хранилища. «У меня не было другого выбора, кроме того, чтобы склонить сегодня решение на эмиссию ресурсов, и через час платеж в сторону «Газпрома» России в сумме 3,8 млрд. грн. будет сделан. Но я хотел, чтобы все знали цену подобных решений», – сказал Президент.

Также В.ЮЩЕНКО сообщил, что сегодня перед заседанием СНБО провел совещание с главой НАК «Нафтогаз Украины» Олегом ДУБИНОЙ и председателем Национального банка Украины Владимиром СТЕЛЬМАХОМ.

Как сообщал УНИАН, 4 июня Уполномоченный Президента Украины по вопросам энергетической безопасности Богдан СОКОЛОВСКИЙ заявил, что по состоянию на вечер среды, 3 июня, НАК «Нафтогаз Украины» аккумулировал 20% средств, необходимых для расчетов с ОАО «Газпром» за природный газ, импортированный в мае текущего года.

19 января 2009 года ОАО «Газпром» и НАК «Нафтогаз Украины» подписали долгосрочные контракты на поставку газа украинским потребителям. Срок действия контрактов – с 2009 по 2019 год включительно.

Контрактом на поставку газа предусмотрены меры по повышению платежной дисциплины НАК «Нафтогаз Украины». В частности, если «Нафтогаз» до 7 числа (включительно) месяца, следующего за месяцем поставки, не оплатит, либо не в полном объеме оплатит поставку газа, стороны на весь оставшийся срок действия контракта переходят на предоплатную систему расчетов.

До сих пор Украина вовремя и в полном объеме рассчитывалась с «Газпромом» за поставленный газ.