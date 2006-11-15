Протоколы относительно коррупционных действий Луценко передали в суд

Сегодня Генеральная прокуратура передала в Печерский райсуд г. Киева для рассмотрения по сути два протокола, составленные относительно министра внутренних дел Украины Юрия ЛУЦЕНКО за якобы коррупционные деяния .

Об этом УНИАН сообщил информированный источник в Генпрокуратуре.

По словам собеседника агентства, материалы переданы в канцелярию райсуда. Информация относительно назначения времени и даты их рассмотрения будет известна позже.

Как сообщал УНИАН, вчера заместитель генпрокурора Украины Ренат КУЗЬМИН заявил, что Генеральная прокуратура Украины обнаружила факт коррупционных деяний в работе министра внутренних дел Ю.ЛУЦЕНКО, расследуя дело об убийстве сотрудника УБОПа Романа Ерохина.

«Речь идет, - отметил Р.КУЗЬМИН, - о незаконном присвоении специальных званий офицерскому составу руководства МВД. Речь идет о незаконной выдаче боевых пистолетов гражданам, которые не имеют права на ношение оружия. Ну и многое другое…».