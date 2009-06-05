В ПР предлагают расслабиться: до Троицы коалиции не будет

На этой неделе коалиция между БЮТ и Партией регионов создана не будет.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил в интервью журналистам первый заместитель руководителя фракции Партии регионов Александр ЕФРЕМОВ.

Он также сообщил, что заседание фракции Партии регионов сегодня не состоится.

При этом А.ЕФРЕМОВ добавил, что «фракции соберутся только тогда, когда будут отработаны все материалы».

«Учитывая то, что есть еще вопросы, требующие согласования, и их необходимо решать, фракции собираться вряд ли будут», - добавил А.ЕФРЕМОВ.

На вопрос журналистов, какие вопросы необходимо согласовывать, А.ЕФРЕМОВ ответил: «В процессе проведения консультаций случается, появляется один вопрос, который может перечеркнуть все то, что нарабатывалось в течение месяца. Поэтому сказать, какой конкретно один вопрос необходимо согласовать, просто невозможно».

Отвечая на вопрос, означает ли это, что вчера, во время встречи премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО, лидера фракции Партии регионов Виктора ЯНУКОВИЧА и Председателя Верховной Рады Украины Владимира ЛИТВИНА не была достигнута договоренность, А.ЕФРЕМОВ ответил: «Тогда вы знаете больше, чем я».

Он еще раз подтвердил, что анонсированное в СМИ заседание фракции Партии регионов в 19.00 сегодня не состоится. При этом А.ЕФРЕМОВ пошутил: «Вы можете спокойно планировать свой вечер».