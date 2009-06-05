Колесников рассказал план: сначала - Конституция, потом - ширка

Депутат от Партии регионов Борис Колесников оценивает шансы на создание коалиции с БЮТ как 50 на 50.

Об этом он сказал в интервью газете "Сегодня".

"Для начала нужно обсудить вопрос на наших фракциях и вынести решение. Крайний срок — окончание нынешней сессии. До этого времени нужно принять изменения в Конституцию", - отметил депутат.

Колесников считает, что "коалиция без конституционных изменений не имеет никакого смысла". "Так что сначала изменения Конституции, принятые в первом чтении, а уж потом создание коалиции, как механизм для реализации конституционных изменений", - сказал он.

Депутат отметил, что если в сентябре, во втором чтении конституционные изменения не будут проголосованы, то "коалиции не будет" и политические силы пойдут на всенародные выборы президента.

"Мы же реформы делаем не ради реформ, и не ради того, чтобы Януковича в парламенте избирать. Ведь сегодня казалось бы для Партии регионов выгоднее всего пойти на всенародные выборы президента и выиграть. У нас самые высокие рейтинги", - сказал Колесников.

На вопрос, почему же тогда регионалы не идут на всенародные выборы, он ответил: "Ну представьте, Янукович стал президентом, а Тимошенкото осталась премьером. Вокруг нее легко консолидируется большинство в Раде".

"И Янукович-президент с этим ничего не сможет сделать. И у нас тогда избиратель спросит — почему мы не выполнили свою программу. Поэтому, мы считаем, что нужно поменять Конституцию, чтобы ликвидировать разделение власти раз и навсегда", - сказал Колесников.

"Некоторые люди, которые, очевидно, не хотят объединения Украины, плодят мифы, один из которых сводится к тому, что избранный в Верховной Раде президент получит еще больше полномочий. Это неправда. Президент будет лишен влияния на исполнительную власть", - отметил он.

"Губернаторы, а точнее представители Кабмина на местах, будут подчиняться премьеру. Если Кабмин — это исполнительная власть, на которую возложена задача, построить новую страну, то президент — это гарант Конституции", - заявил депутат.

"Поэтому, чтобы быть гарантом, у него должны быть механизмы — министерства обороны, иностранных дел, он назначает главу спецслужбы и вносит кандидатуру председателя НБУ", - отметил Колесников.

Он сообщил, что согласно проекту, у президента сохраняется право вето и оно будет преодолеваться трёхстами голосами.

"Не должно быть конкуренции между двумя ведущими руководителями страны независимо от того, кто это. Но с другой стороны ни у кого не должно быть и абсолютной власти. В противном случае этот путь ведет к диктатуре", - сказал депутат.

Колесников отметил, что "конституционные изменения и предполагают невозможность установления диктатуры в стране".

Отвечая на вопрос, есть ли внутри Партии регионов какие-­то группы, которые торпедируют работу регионалов с БЮТ, например, группа Левочкина и Бойко, регионал сказал: "Группа Левочкина и Бойко — это всего лишь Левочкин и Бойко. Ничего они не торпедируют. Вся фракция принимает участие в работе, но каждый имеет право на свое мнение".

Украинская правда