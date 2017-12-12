ГПУ обжалует решение суда по скандальному экс-ректору налоговой академии Мельнику
Луценко уверяет, что у Генпрокуратуры есть аргументы, чтобы Апелляционный суд определил ему наказание.
Генеральная прокуратура обжалует решение суда по делу экс-ректора Национального университета государственной налоговой службы Петра Мельника.
Об этом заявил генеральный прокурор Юрий Луценко в эфире "Свободы слова", передает УП.
"Я не согласен с делом ректора Мельника. У нас есть доказательства. Что он давал указания свидетелям о том, чтобы приватизировать в пользу его семьи 4 тысячи квадратных метров, но суд его освободил. Мы пойдем в апелляцию. И я уверен, что у нас есть аргументы, чтобы Апелляционный суд определил ему наказание", - подчеркнул Луценко.
Как сообщал УНИАН, Бородянский районный суд Киевской области оправдал бывшего ректора Национального университета государственной налоговой службы Украины Петра Мельника.
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Мельник был задержан 27 июля 2013 года во время получения от двух граждан взяток за поступление их родственников в Национальный университет Государственной налоговой службы.
В августе того года Мельник сбежал из-под домашнего ареста и вернулся в Украину в апреле 2014 года.
24 июня 2014 года Главное следственное управление МВД завершило досудебное расследование по уголовному производству по фактам получения Мельником взяток и направило обвинительный акт в Ирпенский городской суд Киевской области.
8 июля Ирпенский городской суд вынес оправдательный приговор Мельнику. Генеральная прокуратура Украины обжаловала этот приговор.
В начале ноября Апелляционный суд Киевской области отменил решение суда, которым был оправдан Мельник. Дело было направлено на новое судебное разбирательство.
В ноябре 2015 года Генпрокуратура завершила досудебное расследование по уголовному производству в отношении него.