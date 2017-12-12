ГПУ обжалует решение суда по скандальному экс-ректору налоговой академии Мельнику

Генеральная прокуратура обжалует решение суда по делу экс-ректора Национального университета государственной налоговой службы Петра Мельника.

Об этом заявил генеральный прокурор Юрий Луценко в эфире "Свободы слова", передает УП.

"Я не согласен с делом ректора Мельника. У нас есть доказательства. Что он давал указания свидетелям о том, чтобы приватизировать в пользу его семьи 4 тысячи квадратных метров, но суд его освободил. Мы пойдем в апелляцию. И я уверен, что у нас есть аргументы, чтобы Апелляционный суд определил ему наказание", - подчеркнул Луценко.

Как сообщал УНИАН, Бородянский районный суд Киевской области оправдал бывшего ректора Национального университета государственной налоговой службы Украины Петра Мельника.

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Мельник был задержан 27 июля 2013 года во время получения от двух граждан взяток за поступление их родственников в Национальный университет Государственной налоговой службы.

В августе того года Мельник сбежал из-под домашнего ареста и вернулся в Украину в апреле 2014 года.

24 июня 2014 года Главное следственное управление МВД завершило досудебное расследование по уголовному производству по фактам получения Мельником взяток и направило обвинительный акт в Ирпенский городской суд Киевской области.

8 июля Ирпенский городской суд вынес оправдательный приговор Мельнику. Генеральная прокуратура Украины обжаловала этот приговор.

В начале ноября Апелляционный суд Киевской области отменил решение суда, которым был оправдан Мельник. Дело было направлено на новое судебное разбирательство.

В ноябре 2015 года Генпрокуратура завершила досудебное расследование по уголовному производству в отношении него.