Суд оправдал скандального экс-ректора налоговой академии Мельника

Бородянский районный суд Киевской области оправдал бывшего ректора Национального университета государственной налоговой службы Украины Петра Мельника.

Об этом говорится в приговоре суда, размещенном на сайте Единого государственного реестра судебных решений.

В приговоре от 5 декабря сказано, что Мельник, "находясь с 28 августа 2006 года на должности ректора Национального университета государственной налоговой службы Украины... в интересах ООО "Межрегиональная финансово-юридическая академия" ЕГРПОУ 00293841, основным учредителем которого является его жена, ... имея умысел на растрату имущества, которое вследствие его служебного положения находилось у него на праве оперативного управления ... совершил уголовное преступление".

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В частности, отмечается, что он, достоверно зная, в связи с исполнением своих служебных обязанностей, о наличии в оперативном управлении Университета недвижимого имущества, в том числе, в виде встроенно-пристроенного помещения магазина и кафетерия общей площадью 496,7 кв. м (Киевская область, г. Ирпень, ул. Северная, 79-Б), реабилитационно-оздоровительного комплекса "Сосновый бор" (Киевская область, смт Ворзель, ул. Кирова, 3), комплекса зданий (Хмельницкая область, г. Каменец-Подольский, ул. Годованца, 1) и нежилых зданий и хозяйственно-бытовых зданий (АР Крым, г. Симферополь, ул. Элеваторная, 8-Б), "действуя умышленно в неустановленное досудебным расследованием время, но не позднее июня 2007 года, разработал преступный план их отчуждения ООО "Межрегиональная финансово-юридическая академия".

В приговоре говорится, что 5 ноября 2007 года ректор Национального университета ГНС Украины осуществил "незаконное отчуждение в корыстных целях в интересах ООО "Межрегиональная финансово-юридическая академия" встроенно-пристроенного помещения магазина и кафетерия ... и совершил растрату имущества стоимостью 3328387 грн".

26 ноября 2007 года он осуществил "незаконное отчуждение в корыстных целях в интересах ООО "Межрегиональная финансово-юридическая академия" реабилитационно-оздоровительного комплекса "Сосновый бор"... и совершил растрату имущества стоимостью 23551900 грн".

20 августа 2008 года ректор осуществил "незаконное отчуждение в корыстных целях в интересах ООО "Межрегиональная финансово-юридическая академия" нежилых зданий и хозяйственно-бытовых зданий в Крыму … и совершил растрату имущества стоимостью 4146750 грн".

В то же время, в приговоре отмечается, что для квалификации действий лица по ст.191 УК Украины, по признаку растраты имущества, обязательным условием является безвозмездное изъятие и обращение в пользу других лиц чужого имущества, которое ему вверено.

"Суд считает необоснованными и опровергаемыми исследованными доказательствами доводы стороны обвинения, что отчуждение в 2007-2008 годах принадлежащих Национальному университету государственной налоговой службы Украины объектов недвижимости ... произошло безвозмездно или умышленно по явно заниженным ценам", - говорится в тексте.

Кроме того, отмечается, что суду не предоставлены какие-либо доказательства того, что Мельниклично или с участием других лиц определял цену или иным образом влиял на определение цены, по которой были проданы указанные объекты недвижимости.

Так, суд принял решение признать Мельника невиновным в предъявленном обвинении в совершении преступления, предусмотренного ч.5 ст.191 УК Украины, и оправдать его по ч.5 ст.191 УК Украины в связи с "недоказанностью состава преступления в его деянии".

Гражданский иск Университета государственной фискальной службы Украины к Мельнику о возмещении имущественного ущерба в размере 33 млн 444 тыс. 368 грн предусмотрено оставить без рассмотрения. Процессуальные издержки, связанные с привлечением экспертов, в размере 50023 грн 40 коп. - отнести на счет государства.

Приговор вступает в законную силу по истечении срока подачи апелляционной жалобы, если такая жалоба не была подана. В случае подачи апелляционной жалобы приговор, если он не отменен, вступает в законную силу после принятия решения судом апелляционной инстанции.

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Так, согласно данным Единого государственного реестра судебных решений, приговор еще не вступил в законную силу.

Как сообщал УНИАН, Мельник был задержан 27 июля 2013 года во время получения от двух граждан взяток за поступление их родственников в Национальный университет Государственной налоговой службы.

В августе того года Мельник сбежал из-под домашнего ареста и вернулся в Украину в апреле 2014 года.

24 июня 2014 года Главное следственное управление МВД завершило досудебное расследование по уголовному производству по фактам получения Мельником взяток и направило обвинительный акт в Ирпенский городской суд Киевской области.

8 июля 2015 года Ирпенский городской суд вынес оправдательный приговор Мельнику. Генеральная прокуратура Украины обжаловала этот приговор.

В начале ноября 2015 года Апелляционный суд Киевской области отменил решение суда, которым был оправдан Мельника. Дело было направлено на новое судебное рассмотрение.

В ноябре 2015 Генпрокуратура завершила досудебное расследование в уголовном производстве в отношении него.