Климкин отреагировал на призыв Вакарчука (видео)
Климкин отметил, что нам нужна общественная дискуссия относительно того, каким должен быть украинский проект.
Глава МИД Украины Павел Климкин поддержал призыв украинского певца Святослава Вакарчука относительно необходимых для Украины шагов. Об этом он написал в своем Twitter.
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"Очень поддерживаю призыв Святослава Вакарчука #ЗнаюЯк. Всегда считал, что нам нужна общественная дискуссия относительно того, каким должен быть наш украинский проект", - говорится в его сообщении.
Также министр иностранных дел отметил, что "реформам нужны реформаторы, а не наоборот".
Ранее украинский музыкант, лидер группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук обнародовал видеообращение, в котором заявил, что не имеет никаких политических амбиций. Также он назвал 10 основных шагов в реформировании государства.
Дуже підтримую заклик @s_vakarchuk#ЗнаюЯк. Завжди вважав, що нам потрібна суспільна дискусія щодо того, яким має бути наш український проект. Крім бачення куди ми хочемо прийти, треба розуміти хто і як це буде робити. Реформам потрібні реформатори, а не навпаки :)— Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) December 11, 2017