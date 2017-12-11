Климкин отреагировал на призыв Вакарчука (видео)

Глава МИД Украины Павел Климкин поддержал призыв украинского певца Святослава Вакарчука относительно необходимых для Украины шагов. Об этом он написал в своем Twitter.

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"Очень поддерживаю призыв Святослава Вакарчука #ЗнаюЯк. Всегда считал, что нам нужна общественная дискуссия относительно того, каким должен быть наш украинский проект", - говорится в его сообщении.

Также министр иностранных дел отметил, что "реформам нужны реформаторы, а не наоборот".

Ранее украинский музыкант, лидер группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук обнародовал видеообращение, в котором заявил, что не имеет никаких политических амбиций. Также он назвал 10 основных шагов в реформировании государства.