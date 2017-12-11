Климкин отреагировал на призыв Вакарчука (видео)

15:32, 11 декабря 2017
Политика
3219

Климкин отметил, что нам нужна общественная дискуссия относительно того, каким должен быть украинский проект.

Накануне Вакарчук записал видеообращение / фото УНИАН

Глава МИД Украины Павел Климкин поддержал призыв украинского певца Святослава Вакарчука относительно необходимых для Украины шагов. Об этом он написал в своем Twitter.

Читайте такжеПорошенко имеет наибольшие шансы победить на выборах президента – опрос

"Очень поддерживаю призыв Святослава Вакарчука #ЗнаюЯк. Всегда считал, что нам нужна общественная дискуссия относительно того, каким должен быть наш украинский проект", - говорится в его сообщении.

Также министр иностранных дел отметил, что "реформам нужны реформаторы, а не наоборот".

Ранее украинский музыкант, лидер группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук обнародовал видеообращение, в котором заявил, что не имеет никаких политических амбиций. Также он назвал 10 основных шагов в реформировании государства.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #призыв Вакарчука#Климкин о призыве Вакарчука