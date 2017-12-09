Саакашвили не имеет права во время войны призывать к свержению строя — Гримчак

Михеил Саакашвили не является политической фигурой в Украине.

Об этом заявил заместитель Министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Юрий Грымчак в эфире Громадського радио во время обсуждения дела Михеила Саакашвили.

Отвечая на вопрос о том, что проводить обыск в квартире после 22 часов запрещено законодательством, Юрий Гримчак отметил:

"Ну, теоретически, да. Но это не тогда, когда происходят розыскные действия по задержанию человека, который находится в розыске. Когда пришли на Костельную, пришли в 7 утра, потому что следственные действия проходят с 6 до 22 часов. В 7 пришли, постучали. Человек не ответила, не открыла. Хотя там был по сути адвокат. Тогда уже выбили двери, зашли, ловили по кришах, делали обыск. Но когда задерживают человека, который подозревается в преступлении, а она сбежала из-под стражи, я думаю, это право не распространяется".

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"Что касается политического преследования, господин Саакашвили не является политической фигурой в Украине. Он апартеид, человек без гражданства. Он не имеет права согласно нашего законодательства, заниматься политической деятельностью. И уж точно никто не имеет права во время войны призывать к свержению государственного строя. А он это делает. При этом, насколько я понимаю, те доказательства, которые были приведены ГПУ, он это делает за деньги наших беглецов", - убежден министр.

Как сообщал УНИАН, вечером 8 декабря Саакашвили задержали и доставили в следственный изолятор СБУ.

Генпрокуратура объявила Саакашвили в розыск по трем статьям Уголовного кодекса: покушение на преступление (ч.1 ст.15), преступление признается совершенным по предварительному сговору группой лиц, если его совместно совершили несколько лиц (два или более) (ч.2 ст.28), содействие участникам преступных организаций и сокрытие их преступной деятельности (ч.2 ст.256).

Генпрокурор Луценко заявил, что Саакашвили организовал акции протеста с целью захвата государственной власти в Украине и содействие членам преступной группировки экс-президента Украины Виктора Януковича и бизнесмена Сергея Курченко в прекращении их уголовного преследования.

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Саакашвили отверг обвинения генпрокурора.

Справка УНИАН. В конце июля президент Петр Порошенко подписал указ о прекращении Саакашвили гражданства Украины. По данным члена коллегии МВД Антона Геращенко, Саакашвили лишили гражданства, так как он предоставил недостоверные данные, в частности, относительно его судимости в Грузии.

Вскоре после этого экс-президент Грузии выехал из Украины.

5 сентября заместитель министра юстиции Украины Сергей Петухов сообщил, что Грузия обратилась к Украине с запросом о розыске, заключении под стражу и экстрадиции Саакашвили.

10 сентября Саакашвили удалось пересечь польско-украинскую границу в пункте пропуска «Шегини».

3 октября Луценко сообщил, что после возвращения Саакашвили на украинскую территорию правоохранители начали экстрадиционную проверку. 24 октября Луценко заявил, что Саакашвили можно депортировать, поскольку нет никаких обстоятельств, которые бы исключали возможность эти процессуальные действия.

5 декабря Луценко заявил, что пока о депортации или экстрадиции Саакашвили не говорится.