Премьер-министр Польши заявила об отставке

Премьер-министр Польши Беата Шидло заявила об уходе с должности.

Об этом заявила пресс-секретарь правящей партии «Право и Справедливость» (PiS) Беата Мазурек, сообщает Радио Польша.

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Шидло сделала такое заявление на заседании политического комитета PiS.

Кандидатом на должность нового премьер-министра является Матеуш Моравецкий, занимающий ныне должность вице-премьера, министра финансов и развития.

Его кандидатуру одобрил политический комитет «Правa и Справедливости».

Напомним, президент Польши Анджей Дуда назначил Беату Шидло премьер-министра страны 13 ноября 2015 года. Тогда Дуда подчеркнул, что правительство Шидло начинает работать в чрезвычайных условиях, имея единоличное большинство в обеих палатах парламента.