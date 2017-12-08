Политика непризнания незаконной аннексии Крыма остается неизменной - Могерини

Высокий представитель Европейского Союза по вопросам внешней политики и политики безопасности Федерика Могерини заявляет, что политика непризнания незаконной аннексии Крыма остается неизменной.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом она заявила в пятницу на пресс-конференции после завершения заседания Совета Ассоциации Украина-ЕС.

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"Мы использовали эту возможность, чтобы повторить о своей политике непризнания незаконной аннексии Крыма и Севастополя. Мы также осуждаем продолжающуюся милитаризацию Крымского полуострова и ухудшение ситуации в области прав человека, включая запрет на деятельность крымскотатарского органа самоуправления и преследования тех, кто не признает нелегальную аннексию ", - заявила Могерини.

Высокий представитель напомнила, что ЕС "не так давно реагировал публично на все такие случаи".

"Мы также повторяем наш призыв немедленно освободить всех украинских граждан, которые нелегально удерживаются в незаконно аннексированном Крыму и в России", - подчеркнула она.

Могерини заверила, что премьер-министр Украины Владимир Гройсман всегда может рассчитывать на помощь Евросоюза в проведении реформ.