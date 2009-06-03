Ющенко вчера имел разговор с Януковичем

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО во время вчерашнего разговора с лидером Партии регионов Виктором ЯНУКОВИЧЕМ посоветовал ему идти к своей цели конституционным путем.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.ЮЩЕНКО сообщил сегодня на пресс-конференции в Луганске.

«Я вчера имел разговор с лидером Партии регионов. Мне понятны его устремления. Но он найдет понимание у населения, когда будет идти к цели конституционным путем», - сказал В.ЮЩЕНКО. «У меня нет сомнений, и я не допущу выборов Президента в парламенте», - добавил он.

В.ЮЩЕНКО выразил надежду, что эти предостережения услышат в Партии регионов, которая является самой влиятельной и имеет самый высокий рейтинг.