Ивченко: выражение недоверия министрам останется без правовых последствий

“Очевидно, что “антикризисная” коалиция пытается совершить расправу над профессиональными министрами, которыми являются Борис Тарасюк и Анатолий Гриценко. Можно сказать, намерения “антикризовиков” шиты белыми нитками, - отметил в интервью сайту RAZOM народный депутат Алексей Ивченко. - Иначе как шоу, я не могу это назвать”.

“Принятие решения о недоверии можно будет трактовать как нарушение Конституции Украины, - убежден Ивченко. - Этих министров подает Президент на утверждение Верховной Рады, и именно так должна происходить процедура их отставки. Я уже молчу о том, что она должна быть аргументирована определенными профессиональными претензиями, которых по отношению к этим людям быть не может”.

Ивченко подчеркивает, что нынешний отчет является не только нарушением Конституции Украины, но и процедуры, в частности, в соответствующие сроки не были розданы депутатам нужные документы.

Он не исключил, что если будет принято решение об освобождении этих министров, Президент имеет право повторно внести их кандидатуры на эти же должности. “Правовых последствий сегодняшние отчеты не будут иметь. Кроме сомнительных политических дивидендов отчеты ничего более “антикризовикам” не принесет”, - подсуммировал народный депутат.