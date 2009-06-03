В Едином центре предлагают Госкомстат подчинить парламенту

Народный депутат Украины, заместитель председателя партии "Единый центр" Леся ОРОБЕЦ предлагает подчинить Госкомстат непосредственно Верховной Раде Украины – ради защиты права граждан на доступ к информации о нынешнем состоянии экономики в стране.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе "Единого центра".

«Правительство не имеет права скрывать правду от народа», – считает политик. По ее словам, последние решения Кабмина в этой сфере целенаправленно восстанавливают полузабытые подходы сталинских времен к статистическому учету. «Сначала правительство прибегает к «табу» на ежемесячные данные изменений ВВП, потом утверждает план статистических наблюдений, который делает невозможным обнародование актуальной экономической информации, – вот вам и легальная цензура в сфере статистики», – отметила Л.ОРОБЕЦ.

По словам депутата, системное сокрытие реальных экономических показателей отпугивает наших потенциальных инвесторов и доноров, в том числе международных финансовых учреждений. «Подавляющее большинство соседей не берут с нас пример. Россия, в частности, еще в апреле обнародовала предварительную оценку реального ВВП за первый квартал 2009 года, а индекс потребительских цен оценивает еженедельно», – сообщила заместитель председателя "ЕЦ".

«В сложившихся условиях только парламент способен эффективно восстановить гласность в сфере статистики и защитить конституционное право граждан на доступ к информации», – считает Л.ОРОБЕЦ.