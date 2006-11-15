Гриценко обвинил завхоза Мороза в коррупции

Министр обороны Украины Анатолий ГРИЦЕНКО с трибуны парламента во время отчета обратился к председателю Верховной Рады Украины Александру МОРОЗУ относительно необходимости освобождения Дмитрия РУДЬКОВСКОГО с должности руководителя управления делами аппарата парламента.

Как передает корреспондент УНИАН, по словам А.ГРИЦЕНКО, он был назначен на должность министра обороны 4 февраля 2005 года, а 3 февраля 2005 года были розданы тысячи гектаров земли в Киеве, Балаклаве и Харькове. «Кто это сделал? Я вам скажу, если хотите услышать. Это сделал уважаемый господин РУДЬКОВСКИЙ, не министр транспорта, а тот, кто сейчас руководит управлением делами ВР», - отметил министр. Он подчеркнул, что до тех пор, пока Александр МОРОЗ не освободит Д.РУДЬКОВСКОГО от этой должности, «я не поверю, что, по крайней мере, фракция социалистов хочет с этим бороться».

Он отметил, что передал все материалы по этому поводу в Генеральную прокуратуру и «лично КОРНЯКОВОЙ (речь идет о заместителе генпрокурора Татьяне КОРНЯКОВОЙ – УНИАН) – нуль реакции». А.ГРИЦЕНКО заявил: «Я выполнил слова, озвученные Президентом, – мои руки ничего не крали. Я не взял ни одной государственной копейки, не взял ни одного гектара, сотки, квадратного метра государственной земли, не взял ни одной акции ни на одном предприятии, – сказал министр, отметив, что даже тогда, когда использовал служебную машину «для того, чтобы ребенка отвезти в больницу, потому что я не могу, я плачу за каждую поездку по квитанции, и они (квитанции) все подшиты». Он также отметил, что никто его не может обвинить в коррупции. Это было сказано в ответ на обвинение народного депутата Украины (фракция Партии регионов Людмилы КИРИЧЕНКО).

В то же время А.ГРИЦЕНКО отметил, что именно этот народный депутат (Л.КИРИЧЕНКО) имеет личную заинтересованность и экономический интерес в отношении предприятия «Укрвоенстрой». «У меня нет к нему личного интереса, а у вас есть», - сказал А.ГРИЦЕНКО, обращаясь к Л.КИРИЧЕНКО. Он сказал, что поступало большое количество запросов по поводу данного предприятия. Он отметил: «Вы скрываете и прикрываете своими уже десятками бюджетных запросов господина Сергея ГАРЯЧЕВА, который сейчас в розыске, против которого возбуждено уголовное дело, и который, говорят, скрывается у вас на Панаса Мирного в вашей общественной приемной». А.ГРИЦЕНКО обвинил названное лицо в «разбазаривании средств на свою семью». Он отметил: «если бы у нас были действительно правоохранительные органы», то они бы проверили всю эту ситуацию и разобрались с этими вопросами.