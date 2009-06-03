Чего потребует НУ-НС за участие в широкой коалиции

Фракция Наша Украина – Народная самооборона вчера провела заседание политсовета, на котором обсуждался и вопрос новой широкой коалиции при участии Партии регионов и Блока Юлии Тимошенко. И 37 голосов, необходимых для позитивного решения вопроса о вхождении в такую коалицию не насобирала. Об этом сообщил нардеп от НУ-НС Владимир Стретович в прямом эфире программы “Шустер live”, прибавив к этому :”мы остаемся в коалиции”.

По мнению Стретовича, фракция НУ-НС может рассматривать только один вариант – “лишь присоединение партии Регионов к существующей коалиции”. Нардеп заметил, что речь идет не о союзе “не между БЮТ и Партией регионов, а именно о расширении за счет вливания Партии регионов в коалицию, которая сегодня уже существует”.

В ответ на вопрос, чего в таком случае будет требовать НУ-НС в случае переформатирования Верховной Рады под “большую коалицию”, Стретович заявил, что "потребуют одного... Мы за коалицию, но без изменения Конституции. Мы за переформатирование в парламенте, но без вмешательства в конституционное поле – как то выборы президента в парламенте, пролонгация полномочий Верховной Рады... Потому что полтора года назад нас избирали без таких полномочий. Граждане нам права избирать президента в парламенте не давали еще. И из принципиальных соображений мы не будем входить в такие альянсы, где будут стоять такие позиции”.