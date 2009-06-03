Что заставит депутатов поработать неделю сверх плана

Лидер фракции Блока Литвина Игорь ШАРОВ не исключает, что на следующей неделе Верховная Рада будет работать в пленарном режиме.

Об этом он сказал в комментарии УНИАН. (Как известно, в соответствии графиком, на следующей неделе депутаты должны работать в комитетах и фракциях).

И.ШАРОВ отметил, что «на этой неделе, скорее всего, новая коалиция создана не будет, потому что переговоры еще продолжаются».

Он также сообщил, что парламент может принять решение о работе на следующей неделе в пленарном режиме, и одной из основных причин будет именно то, что будет попытка все-таки договориться о создании коалиции.