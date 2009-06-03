Что заставит депутатов поработать неделю сверх плана
12:18, 03 июня 2009Политика
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Блок Литвина ждет попытки договориться
Лидер фракции Блока Литвина Игорь ШАРОВ не исключает, что на следующей неделе Верховная Рада будет работать в пленарном режиме.
Об этом он сказал в комментарии УНИАН. (Как известно, в соответствии графиком, на следующей неделе депутаты должны работать в комитетах и фракциях).
И.ШАРОВ отметил, что «на этой неделе, скорее всего, новая коалиция создана не будет, потому что переговоры еще продолжаются».
Он также сообщил, что парламент может принять решение о работе на следующей неделе в пленарном режиме, и одной из основных причин будет именно то, что будет попытка все-таки договориться о создании коалиции.
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