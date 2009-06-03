Ющенко не намерен подавать в отставку

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО не собирается подавать в отставку.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил в интервью журналистам представитель Президента в Верховной Раде Украины Игорь ПОПОВ.

Он опроверг вчерашнее заявление народного депутата от БЮТ Сергея МИЩЕНКО о том, что подготовлено два указа, одним из которых предусмотрено, что В.ЮЩЕНКО подаст в отставку в случае создания новой коалиции.

«Президент не собирается подавать в отставку. Президент будет работать на своем месте. Работы много, тем более есть прямая угроза конституционному устройству в Украине», - сказал И.ПОПОВ.

По его словам, В.ЮЩЕНКО будет «защищать конституционное устройство в Украине теми инструментами, которые предусмотрены действующей Конституцией».

И.ПОПОВ напомнил, что в свое время В.ЮЩЕНКО предлагал одновременные досрочные выборы Президента Украины и Верховной Рады.

«В принципе, можно вернуться к рассмотрению этого варианта решения политического кризиса в Украине», - сказал представитель Президента в ВР.

И.ПОПОВ отметил, что информация о том, что В.ЮЩЕНКО планирует подать в отставку, «не отвечает действительности».

Как сообщал УНИАН, 2 июня народный депутат от БЮТ С.МИЩЕНКО заявил, что в случае создания широкой коалиции Президент В.ЮЩЕНКО сразу объявит досрочные выборы в Верховную Раду и главы государства.

«...ко мне поступила информация о том, что уже заготовлены, если коалиция будет создана, в Секретариате Президента два проекта указов: первый указ о досрочных парламентских выборах, а второй - о президентских», - сказал С.МИЩЕНКО.

Он отметил, что широкую коалицию нужно было создавать намного раньше, поскольку сейчас Президент приложит все усилия, чтобы не допустить внесения изменений в Конституцию.

По словам депутата, если эти два указа появятся, то нужно будет обратиться в Конституционный Суд, чтобы признать эти указы неконституционными.