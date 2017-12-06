В МИД Британии конфликт ГПУ и НАБУ назвали угрозой для будущего независимых расследований

В Министерстве иностранных дел Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии заявили, что вмешательство в работу Национального антикоррупционного бюро Украины ставит под угрозу будущее независимых антикоррупционных расследований.

Об этом говорится в заявлении представителя британского МИД, размещенном на сайте посольства Великобритании в Украине.

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В ведомстве так прокомментировали последние события, которые ставят под угрозу деятельность НАБУ: «Великобритания все больше обеспокоена по поводу подрыва борьбы против коррупции в Украине. Коррупция остается главной угрозой для стабильности и национальной безопасности Украины, в то время как украинские избиратели определяют ее как основную проблему в стране. Борьба с коррупцией является определяющей для европейского выбора Украины и ее стремления стать современным, экономически успешным и демократическим государством».

«НАБУ, в создание которого Великобритания вложила значительные ресурсы, является чрезвычайно важным звеном антикоррупционного механизма в Украине и достигло значительного прогресса в своем развитии и проведении расследований. Последние события, в частности, вмешательство в расследование НАБУ и разоблачения его агентов под прикрытием - это тревожный знак, который ставит под угрозу будущее независимых антикоррупционных расследований», - отмечается в заявлении.

«Мы надеемся, что представители власти проявят лидерство и единство в вопросе продвижения реформ для искоренения коррупции», - отметили в МИД Великобритании.

Как сообщал УНИАН, 30 ноября в НАБУ заявили, что ГПУ и СБУ сорвали операцию по раскрытию коррупционной схемы в Государственной миграционной службе.

В свою очередь генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что работники НАБУ осуществили провокацию против чиновника миграционной службы.

Кроме того, в Генпрокуратуре заявили о выявленном в частном доме «тайном офисе» Национального антикоррупционного бюро, где незаконно хранилась документация с грифом «секретно». Это произошло во время обысков у работников НАБУ в рамках расследования уголовного производства по заявлению первого заместителя председателя Государственной миграционной службы Дины Пимаховой о провоцировании ей взятки человеком, который, как оказалось, была агентом НАБУ.

Также генпрокурор заявил, что агенты НАБУ пользуются контрабандной аппаратурой для поиска коррупционеров, а затем назвал их «нелегальными агентами».

В НАБУ опровергали все обвинения Луценко.