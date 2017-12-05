На сторонников Саакашвили усилили давление: пытаются оттеснить на Европейскую площадь

Правоохранители усилили давление на сторонников экс-председателя Одесской ОГА, лидера партии «Движение новых сил» Михеила Саакашвили со стороны улицы Костельной и пытаются оттеснить их на Европейскую площадь.

Как передает корреспондент УНИАН, сейчас столкновения между ними сосредоточилась возле автомобиля, в котором находится Саакашвили.

Правоохранители сверху улицы Трехсвятительской пытались оттеснить митингующих вниз, в сторону Европейской площади.

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Следует отметить, что внизу митингующие уже построили невысокую баррикаду из брусчатки напротив бокового выхода из Украинского дома.

Проезд вниз заблокирован несколькими автомобилями, припаркованными на проезжей части Трехсвятительской.

Митингующие выкрикивают: "Импичмент!", "Киев вставай!" и периодически исполняют Государственный Гимн Украины.