Как украинцы оценивают 100 дней работы правительства (соцопрос)

Почти половина опрошенных украинцев (46%) считают, что за первые 100 дней работы нового правительства ситуация в стране не изменилась.

Как сообщили УНИАН в Центре Разумкова, согласно данным проведенного опроса, около трети (34%) респондентов считают, что ситуация ухудшилась, а 11,1% – улучшилась.

Эта оценка хуже, чем оценка деятельности правительства Юлии ТИМОШЕНКО в апреле 2005 года (то есть, примерно за тот же срок его деятельности), отмечает Центр Разумкова. Тогда 37,3% опрошенных считали, что ситуация в Украине улучшилась, 15,4% - ухудшилась, 31,2% - не изменилась.

В то же время, оценка деятельности правительства Виктора ЯНУКОВИЧА является несколько лучшей, чем оценка деятельности правительств Юлии ТИМОШЕНКО и Юрия ЕХАНУРОВА на протяжении 2005 года. Так, по результатам опроса, проведенного в декабре 2005 года, работу правительств Ю.ТИМОШЕНКО и Ю.ЕХАНУРОВА оценили следующим образом: ситуация в стране улучшилась – 12,6%; ухудшилась – 46,2%; не изменилась - 32,5%.

Кроме того, в исследовании отмечается, что конкретные оценки деятельности коалиционного правительства В.ЯНУКОВИЧА в разных сферах значительно уступают оценкам деятельности правительства Ю.ТИМОШЕНКО, которые респонденты давали в апреле 2005 года.

В то же время, при сравнении оценок деятельности правительства В.ЯНУКОВИЧА с аналогичными оценками деятельности правительства Ю.ЕХАНУРОВА, сделанными через три месяца после его формирования, наблюдаются более низкие оценки действий правительства В.ЯНУКОВИЧА в сферах: борьба с преступностью, коррупцией, гуманитарная политика, обеспечение демократических свобод. Однако выше являются оценки правительства В.ЯНУКОВИЧА по сравнению с оценками деятельности правительства Ю.ЕХАНУРОВА в сферах: экономическая и международная политика, деятельность правительства в целом. В социальной политике и отношении к рядовому гражданину статистически значимых отличий не наблюдается.

Опрос проводился с 27 октября по 1 ноября 2006 года во всех областях Украины, Киеве и Крыму по многоступенчатой случайной выборке с квотным отбором респондентов на последнем этапе, представляющих взрослое население Украины по основным социально-демографическим показателям (регион проживания, тип и размер населенного пункта, возраст, пол). Теоретическая погрешность выборки опроса не превышает 2,3%.