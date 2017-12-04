НАТО будет продолжать оказывать политическую и практическую поддержку Украине - Столтенберг

Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг уверяет, что НАТО будет продолжать оказывать политическую и практическую поддержку Украине.

Об этом он сказал в понедельник на пресс-конференции в Брюсселе.

Столтенберг по просьбе собственного корреспондента УНИАН прокомментировал его встречу с президентом Украины Петром Порошенко, которая состоялась в Брюсселе 24 ноября.

Читайте такжеПартнерство Украины и НАТО является надежным и прочным – генсек Столтенберг

«Я встречался с президентом Порошенко на прошлой неделе. Он был в моем доме. У нас было хорошее обсуждение вызовов, перед которыми стоит Украина, в частности, усилий России по дестабилизации восточной Украины», - сказал он.

«Я подтвердил мою крепкую поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины, и мы будем продолжать оказывать политическую и практическую поддержку", - подчеркнул Столтенберг.

Как сообщал УНИАН, 24 ноября в Брюсселе состоялась встреча президента Украины Петра Порошенко и генсека НАТО Йенса Столтенберга.

По итогам встречи в пресс-службе главы украинского государства сообщили, что Столтенберг заверил в том, что «Североатлантический альянс остается вместе с Украиной и наше партнерство надежное и крепкое». В свою очередь президент выразил благодарность НАТО за неизменную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины и помощь в противодействии российской агрессии. Также Порошенко добавил, что Украина продолжает реализовывать определенный на законодательном уровне курс евроатлантической интеграции и последовательно реформировать сектор безопасности и обороны в соответствии со стандартами НАТО.