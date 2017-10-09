НАТО не хочет "новой Холодной войны" с Россией - Столтенберг

НАТО не хочет "новой Холодной войны" с Россией, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в конце четырехдневного заседания парламентской ассамблеи альянса. Об этом пишет "Радио свобода".

«Мы обеспокоены ... отсутствием прозрачности (со стороны России), что касается военных учений», – сказал Столтенберг 9 октября в столице Румынии Бухаресте. Он вспомнил совместные российско-белорусские военные учения «Запад», состоявшиеся в сентябре.

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В то же время генеральный секретарь НАТО заявил: «Россия – наш сосед... Мы не хотим изолировать Россию, мы не хотим новой Холодной войны».

По словам Столтенберга, альянс усилил авиапатрулирование над Черным морем «в ответ на агрессивные действия России в Украине».

Союз НАТО прервал все практическое сотрудничество с Россией еще весной 2014 года, после оккупации Россией украинского Крыма, и оставил только площадку Совета Россия – НАТО для политических контактов с Москвой.