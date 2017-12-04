В РФ заочно арестовали еще одного россиянина, который вступил в "Правый сектор"

В России заочно арестовали еще одного гражданина РФ, вступившего в «Правый сектор». Как сообщили УНИАН в Следственном комитете России, российские следователи продолжают расследование уголовных дел в отношении ряда граждан РФ, «причастных к деятельности экстремистской организации «Правый сектор», запрещенной решением Верховного суда на территории Российской Федерации».

«Одним из фигурантов уголовного дела, в отношении которого вынесено постановление о привлечении в качестве обвиняемого по ч. 2 ст. 282.2 УК РФ (участие в деятельности экстремистской организации), является Александр Валов. По ходатайству следствия судом в отношении него заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», - говорится в документе.

По данным следствия, Валов поддерживает «радикальные взгляды, а также идеи фашизма и национализма». Отмечается, что не позднее 2014 года он покинул Российскую Федерации, направился в Украину и вступил в ряды «Правого сектора».

«Он систематически принимал участие в общественно-массовых мероприятиях этой организации, вел их видео- и фотосъемку, а также распространял в Интернете сведения об этом, пропагандируя таким образом экстремистскую деятельность», - утверждают в Следственном комитете.

Кроме того, заявляется, что Валов за денежное вознаграждение принимает участие в боевых действиях на востоке Украины в составе батальона «Азов». В этой связи его действия будут дополнительно квалифицированы по статье Уголовного кодекса РФ о наемничестве.

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«Работа по установлению и привлечению к уголовной ответственности участников организации «Правый сектор», вне зависимости от их гражданства, будет продолжена», - говорится в документе.

Как сообщал УНИАН, Следственный комитет РФ занимается юридическим сопровождением российского вторжения. Ведомство регулярно возбуждает «уголовные дела» против защитников Украины и украинских организаций, среди них члены «Правого сектора».

В свою очередь, 30 сентября 2014 года Генпрокуратура Украины начала уголовное производство в отношении должностных лиц Следственного комитета РФ за содействие террористическим организациям «ДНР» и «ЛНР».

8 августа 2016 года Генпрокуратура сообщила о подозрении 18 представителям российской власти и руководства вооруженных сил РФ в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, ведении агрессивной войны и других преступлениях.