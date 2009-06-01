В Ватикане состоялась аудиенция Ющенко у Папы Римского

В Ватикане состоялась аудиенция Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО у Папы Римского БЕНЕДИКТА ХVI.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства, после завершения аудиенции началась встреча В.ЮЩЕНКО с секретарем Ватикана кардиналом Тарчизио БЕРТОНЕ.

Как сообщал УНИАН, Президент Украины находится сегодня с официальным визитом в Ватикане.