В Ватикане состоялась аудиенция Ющенко у Папы Римского
14:27, 01 июня 2009Политика
1561
Началась еще одна встреча
В Ватикане состоялась аудиенция Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО у Папы Римского БЕНЕДИКТА ХVI.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства, после завершения аудиенции началась встреча В.ЮЩЕНКО с секретарем Ватикана кардиналом Тарчизио БЕРТОНЕ.
Как сообщал УНИАН, Президент Украины находится сегодня с официальным визитом в Ватикане.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter