Тимошенко занялась празднованием юбилея ботанического сада

Кабинет министров Украины распоряжением № 565-р от 27 мая утвердил мероприятия по подготовке и празднованию 200-летия основания Никитского ботанического сада – Национального научного центра.

Текст соответствующего распоряжения за подписью премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО размещен на Правительственном портале.

Оргкомитет возглавил министр аграрной политики Юрий МЕЛЬНИК.

Правительство поручило Минагрополитики вместе с Украинской академией аграрных наук и оргкомитетом в двухмесячный срок разработать и подать Кабмину проект плана мероприятий по празднованию в сентябре 2012 года 200-летия основания Никитского ботанического сада.