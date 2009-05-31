Тимошенко занялась празднованием юбилея ботанического сада
16:58, 31 мая 2009Политика
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Премьер подписала распоряжение
Кабинет министров Украины распоряжением № 565-р от 27 мая утвердил мероприятия по подготовке и празднованию 200-летия основания Никитского ботанического сада – Национального научного центра.
Текст соответствующего распоряжения за подписью премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО размещен на Правительственном портале.
Оргкомитет возглавил министр аграрной политики Юрий МЕЛЬНИК.
Правительство поручило Минагрополитики вместе с Украинской академией аграрных наук и оргкомитетом в двухмесячный срок разработать и подать Кабмину проект плана мероприятий по празднованию в сентябре 2012 года 200-летия основания Никитского ботанического сада.
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