Клюев: Янукович и Тимошенко должны думать о будущем

Народный депутат Украины Андрей КЛЮЕВ (Партия регионов) подтверждает ведение переговоров между БЮТ и ПР о создании коалиции.

Об этом он сказал в интервью газете «Киевский Телеграф» (№21 от 29 мая-4 июня 2009 года).

«Да, такие переговоры периодически возобновляются. Этот процесс, естественно, возглавляет, с одной стороны, руководитель Партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧ, с другой — Юлия ТИМОШЕНКО», - сказал он.

При этом он отметил, что в ходе переговоров представители БЮТ и Партии регионов обсуждают «ситуацию в стране, которая, как вы видите, не становится лучше. Для того чтобы вывести экономику из критического состояния и обеспечить толчок к дальнейшему развитию, следует внести серьезные изменения в законодательную базу, направленные на стимулирование развития реального сектора экономики… С этой же целью необходимо завершить начатую работу по разграничению полномочий между ветвями власти».

«Ведь такие крупные политические лидеры, как ЯНУКОВИЧ и Тимошенко, не могут и не должны жить только сегодняшним днем. Они должны думать о будущем. Если политики будут четко понимать, как будет функционировать страна через год-два, 5, 10, 20 лет, то уже сегодня они будут принимать правильные решения, направленные в первую очередь на улучшение текущей ситуации. И чтобы минимизировать в будущем непрекращающиеся в последнее время политические кризисы, необходимо доработать те проекты изменений в Конституцию, которые уже имеются у многих политических сил», - отметил А.КЛЮЕВ.

А.КЛЮЕВ рассказал о суть обсуждаемых конституционных изменений.

«В первую очередь, конституционные изменения будут касаться четкого разграничения полномочий всех ветвей власти: Президента, Кабинета министров, Верховной Рады. Другими словами, планируется исключить возможность одной ветви вмешиваться в деятельность другой, дублировать полномочия. Далее - обсуждается серьезный проект реформы местного самоуправления. Предусматривается децентрализация функций государственного управления и передача значительных полномочий на нижестоящий уровень, что будет способствовать самостоятельному развитию регионов. Необходимо также проведение глубокой судебной реформы. Это основные блоки вопросов, требующие в целях стабилизации обстановки в стране консолидации сил и безотлагательного рассмотрения Верховной Радой. Однако для принятия решений по этим вопросам нужно еще очень многое сделать», - сказал депутат.

Также А.КЛЮЕВ не исключил создания в парламенте «мегакоалиции».

«Я считаю, что такие изменения могут поддержать все политические силы, представленные в парламенте. Не вижу причин, чтобы подобные инициативы не поддержали, допустим, Блок Литвина или коммунисты. Думаю, что и в "Нашей Украине" найдутся депутаты, которые поддержат конституционные изменения. А что касается создания коалиции с БЮТ… Партия регионов будет делать все для того, чтобы помочь национальной экономике выйти из кризиса, а украинскому народу — выбраться из нищеты. Если единственным способом положительно повлиять на эти процессы станет создание мегакоалиции, то мы будем ее создавать», - отметил депутат.

Как сообщал УНИАН, ведущие украинские политические эксперты считают создание коалиции при участии БЮТ и Партии регионов единственной возможностью выхода Украины из политического противостояния и минимизации последствий финансово-экономического кризиса.