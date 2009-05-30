В Минобороны говорят, что ГлавКРУ пригрезилась колбаса в армии

Директор Департамента государственных закупок и ресурсного обеспечения Министерства обороны Украины Василий БАРТКИВ считает, что против ведомства ведется «широкомасштабная провокационная кампания».

Об этом он заявил вчера в эфире программы «Свобода на «Интере».

В.БАРТКИВ подчеркнул, что в Минобороны «не ожидают от господина СИВУЛЬСКОГО каких-то реверансов или того, что он опомнится и извинится».

По его словам, «единственным шагом для нас является обращение в суд для защиты чести, достоинства и деловой репутации».

В.БАРТКИВ отметил, что выводы Контрольно-ревизионного управления (относительно нарушений в работе Минобороны) являются «широкомасштабной провокационной кампанией».

Он добавил, что целую неделю «все общество и журналисты рефлексировали, всем миром искали колбасу, которая пригрезилась господину СИВУЛЬСКОМУ». Он подчеркнул, что «колбаса вообще не входит в рацион питания солдат».

В свою очередь, на вопрос, имеет ли Министерство обороны шансы выиграть в суде дело, заместитель главы Секретариата Президента Марина СТАВНИЙЧУК ответила, что ей «очень хотелось бы рассчитывать на справедливое правосудие в Украине». «Но говорить сегодня о справедливости и доступности реального правосудия, к сожалению, не приходится», - добавила она.

Вместе с тем М.СТАВНИЙЧУК не исключила, что оборонному ведомству удастся доказать в суде беспочвенность обвинений в его адрес.

Она подчеркнула, что в ситуации с Минобороны была нарушена процедура, поскольку руководство КРУ должно было передать документы с результатами проверки в прокуратуру, но это не было сделано.

М.СТАВНИЙЧУК отметила, что на сегодня в государстве прослеживается «абсолютно выборочный подход» (к ведомствам, в которых обнаружены нарушения).

«В прошлом году один уважаемый орган (во время эфира народный депутат от БЮТ Сергей СОБОЛЕВ заявил, что М.СТАВНИЙЧУК должна сказать, что это Центральная избирательная комиссия – УНИАН) проверяла Счетная палата Украины, и там были обнаружен целый ряд нарушений финансовой дисциплины. Но на это закрыли глаза в правительстве и сказали – не трогать, поскольку этот орган будет нужен во время выборов», - добавила она.

По словам М.СТАВНИЙЧУК, это свидетельствует о разных подходах правительства к вопросу финансовых нарушений в органах власти.

Как сообщал УНИАН, 20 мая на заседании правительства были обнародованы результаты проверки ГлавКРУ хозяйственной деятельности Министерства обороны. В частности, было заявлено о выявлении масштабных нарушений в земельной сфере, о коррупции в Министерстве обороны при организации питания солдат и закупки топлива для военной техники.

В Министерстве обороны опровергают все обвинения и обещают обжаловать их в судебном порядке.

20 мая в Верховной Раде был зарегистрирован проект постановления об освобождении Ю.ЕХАНУРОВА от должности министра обороны.

25 мая премьер Юлия ТИМОШЕНКО подписала и направила Президенту Украины Виктору ЮЩЕНКО представление с просьбой об отставке Ю.ЕХАНУРОВА с должности министра обороны.

26 мая Президент поручил Генпрокуратуре расследовать обвинение в адрес Ю.ЕХАНУРОВА в коррупции в оборонном ведомстве.