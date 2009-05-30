Азаров считает, что Тимошенко надо к психиатру

Для проведения совещания премьер-министра с главами сельских и поселковых советов, которое состоялось 23 мая в Киеве, правительство выделило из резервного фонда 15 миллионов гривен.

Об этом заявил депутат от Партии регионов Николай Азаров в эфире телеканала Интер.

По его мнению, правительство, таким образом, "грубо нарушило бюджетный кодекс, потому что из резервного фонда можно выделять на стихийное бедствие, но не на собрание, совещание, и так далее".

Также, комментируя высказывание Тимошенко о том, что это собрание самое значительное действо, после отмены крепостного права, Азаров возмутился: "Как можно сопоставлять обычное рядовое, может быть и нужное, и важное, мероприятие, вот с таким эпохальным событием".

"Я уже не говорю, что если историк начнет думать, у него возникнут вопросы. Тут к психиатру надо скорее обращаться", - считает депутат.

"После отмены крепостного права была "столыпинская" реформа, потом в 1917 землю крестьянам отдавали, в 1933 забирали, в 2000 распаевали землю. До какой степени надо не уважать свой народ, чтобы так с ним разговаривать", - заявил он.

Кроме того, присутствующий в студии депутат-регионал Юрий Мирошниченко высказал предположение, что решение правительства об увеличении оклада главам сельских и поселковых советов и работникам их аппарата является попыткой "дать взятку главам и сотрудникам сельсоветов в контексте избирательной кампании".

Украинская правда