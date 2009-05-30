Литвин еще не определился, будет ли участвовать в выборах

Председатель Верховной Рады Владимир ЛИТВИН официально определится относительно своего участия в президентских выборах только после принятия парламентом постановления о дате выборов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом председатель ВР заявил вчера во время пресс-конференции в Сумах.

Председатель ВР подчеркнул, что он внес проект постановления, которым предусматривается проведение выборов Президента 17 января 2010 года. При этом, по словам председателя ВР, лидеры всех фракций должны подтвердить, что выборы будут происходить именно в этот день. «После этого я сделаю официальное заявление», - сказал он.