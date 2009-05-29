Киевская милиция говорит, что нашла Проданчука

Столичный главк милиции проинформировал Генеральную прокуратуру о местонахождении бывшего первого заместителя министра здравоохранения - главного государственного санитарного врача Николая ПРОДАНЧУКА.

"Мы установили место его (Н.ПРОДАНЧУКА – ИФ) нахождения и об этом сообщили Генеральной прокуратуре Украины", - сказал начальник ГУ МВД Украины в Киеве Виталий ЯРЕМА.

При этом он подчеркнул, что поскольку доктор лечебного учреждения, в котором находится экс-главный санврач, выдал справку о запрете транспортировки Н.ПРОДАНЧУКА, то главк "сообщил об этом сотрудникам Генпрокуратуры, которые расследуют это дело".

"Сейчас они (Генпрокуратура – УНИАН) принимают решение", - добавил В.ЯРЕМА.

При этом он подчеркнул, что киевский главк милиции, которому Генпрокуратура поручила проводить розыск Н.ПРОДАНЧУКА, выполнил свою функцию. "Остальное – это уже не наше дело", - сказал В.ЯРЕМА.

Как сообщал УНИАН, Генпрокуратура расследует уголовное дело по обвинению экс-первого заместителя министра здравоохранения - главного государственного санитарного врача Украины Н.ПРОДАНЧУКА в превышении служебных полномочий, в частности, в предоставлении разрешения на ввоз без регистрации вакцины для профилактики кори и краснухи индийского производства. В результате вакцинации в Краматорске умер несовершеннолетний Антон Тищенко.

20 мая он объявлен в розыск и постановлением Печерского районного суда Киева от 21.05.09 предоставлено разрешение на задержание и доставку в суд для решения вопроса относительно изменения меры пресечения.