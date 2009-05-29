В Соломенском районе столицы после реконструкции открыли сквер

В Соломенском районе столицы после реконструкции открыт сквер вблизи строящегося комплекса «Місце мрії» (станция метро «Шулявская»).

Как передает кореспондент УНИАН, все работы обеспечили и профинансировали «Киевская финансово-строительная компания» и компания «Триест», которые, соответственно, являются заказчиком и инвестором строительства комплекса «Місце мрії».

«Проектной документацией объекта, разработанной до начала строительства, предусмотрено сохранение, расширение и реконструкция существовавшего «стихийного» сквера. Из 1,56 га территории комплекса изначально больше трети (0,56 га - 36%) приходилось на зеленые насаждения. А затем совместными усилиями с Соломенской райгосадминистрацией мы расширили площадь сквера до 0,86 га», - сказал на церемонии открытия генеральный директор «Киевской финансово-строительной компании» Евгений ДРЕМОВ.

Он отметил, что в сквере оборудованы детские площадки, установлено два фонтана. «Нам удалось создать тихий уголок природы в центре мегаполиса», - подчеркнул Е.ДРЕМОВ.

По его словам, сквер, как и планировалось, был отрыт до сдачи в эксплуатацию самого комплекса «Місце мрії», строительство которого будет завершено уже через 4 месяца.

«Объект уже сейчас готов более чем на 90% (наружные и внутренние инженерные сети – на 100 %), и в сентябре этого года будут завершены все работы по строительству. Расчеты с городом по обязательным платежам и отчислениям произведены полностью. Сейчас нет никаких обстоятельств, которые бы ставили под угрозу срыва планы относительно сроков завершения строительства», - подчеркнул Е.ДРЕМОВ.

«Місце мрії» - торгово-деловой и жилищно-офисный комплекс в Соломенском районе Киева. Заказчик строительства - ООО «Киевская финансово-строительная компания», инвестор - компания «Триест». Общая площадь комплекса, включающего в себя три 25-этажных здания, составляет 92,8 тыс. кв. м, в том числе 44 тыс. кв. м жилой недвижимости и 12 тыс. кв. м торгово-офисной недвижимости, более 300 машиномест на двухуровневой парковке.