Министр иностранных дел Павел Климкин предлагает Польше создать канал коммуникации по проблемным вопросам. Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на VIII Национальном экспертном форуме "Украина: в стремлении к равновесию".

Читайте такжеОтношения Украины и Польши осложнились из-за конфликта памяти - польский ученый"Что мне не нравится в сегодняшней дискуссии, это то, что и в Польше, и кто-то и у нас, пытаются разговаривать друг с другом в каком-то виртуальном пространстве, не как друзья. Мы друзья. Мы должны прислушиваться друг к другу, и это непросто, но мы должны уважать друг друга", - сказал Климкин.

"А иногда у нас эти месседжи идут просто для того, чтобы «кормить» или телевизор, или Facebook ... создавая свое собственное пространство", - добавил Климкин.

При этом, по словам министра, украинский проект, который является европейским проектом свободы, начался с событий на Майдане в 2013 году, "невозможен без того, чтобы мы открыли свою историю".

"У нас нет общего исторического нарратива. Мы над ним работаем. В Польше он есть, но это не значит по определению, что польский нарратив - на 100% верный, а наш нарратив, как мы представляем свою историю, на 100% неверный. И порой мы ведем эту дискуссию в рамках какой-то тотальной политизации", - сказал Климкин.

Он напомнил историю о разрушении памятника воинам Украинской повстанческой армии на кладбище в Грушовичах на территории Польши.

"Кто-то его видит, как в Польше, как памятник УПА ... А мы видим этот памятник как уважение к украинцам, которые боролись за Украину, которые умирали за Украину. Это собственно наше понимание примирения. Это человеческое примирения. Это христианское примирения. Если мы начнем говорить, что кто-то здесь больше прав, здесь меньше прав, и это бесконечно, мы никуда не придем. И на самом деле решение очень простое: давайте сядем вместе, создадим какой-то очень простой канал коммуникации - мы всегда к этому готовы, и перед тем как что-то делать, будем разговаривать друг с другом", - подчеркнул Климкин.

"Вот скажем, мы считаем, что относительно этого памятника нам нужна дискуссия. Давайте дискутировать. Давайте дискутировать по другим вопросам. Мы к этому открыты", - заявил глава МИД.

Как сообщал УНИАН, 26 апреля в Польше националисты разобрали памятник воинам УПА в селе Грушовичи в Подкарпатском воеводстве Польши, над которым до этого уже надругались вандалы.

По сообщениям польского сайта Portalprzemyski, памятник демонтировали члены польских националистических организаций с разрешения местных властей как "нелегально установленный".

Позже в Министерстве культуры и национального наследия Польши заявили, что демонтаж памятника воинам УПА был осуществлен законно.

Вместе с тем в МИД Украины назвали провокацией разрушение памятника воинам УПА в Польше.