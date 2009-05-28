Закарпатский губернатор получил на орехи от Тимошенко

Кабинет Министров объявил выговор председателю Закарпатской облгосадминистрации Олегу ГАВАШИ.

Как сообщили УНИАН в Управлении по связям со средствами массовой информации Секретариата Кабинета Министров, соответствующее распоряжение было принято на заседании правительства 27 мая.

В распоряжении отмечается, что выговор объявлен за ненадлежащее исполнение Закарпатским губернатором служебных обязанностей, которое заключается в нарушении законодательства в части допущения пребывания на государственной службе лица после достижения им предельного возраста.

Так, по результатам служебного расследования относительно состояния соблюдения законодательства о государственной службе должностными лицами местных органов исполнительной власти Закарпатской области, проведенного Главгосслужбой, установлено, что председатель Иршавской райгосадминистрации Максим ХОХЛОВ (которому 27 августа 2008 года исполнилось 60 лет) до сих пор находится на госслужбе, в то время как правительство не поддержало предложение облгосадминистрации о продлении срока его полномочий.

Таким образом, не предложив на рассмотрение правительства предложение об освобождения от должности М.ХОХЛОВА, О.ГАВАШИ нарушил статью 10, 23 и 30 Закона Украины «О государственной службе», а также абзац второй подпункта 5 пункта 8 Порядка рассмотрения вопросов, связанных, в частности, с назначением и освобождением от должности руководителей органов исполнительной власти, утвержденного Кабинетом Министров Украины от 26 июня 2007 года №880 (в редакции постановления правительства от 24 сентября 2008 года №850).

Невыполнение председателем Закарпатской облгосадминистрации требований отмеченных нормативно-правовых актов является нарушением требований статей 117 и 119 Конституции Украины, статьи 52 Закона Украины «О Кабинете Министров Украины» и статьи 2 Закона Украины «О местных государственных администрациях», говорится в распоряжении.

Кроме того, в соответствии со статьей 10 Закона Украины «О госслужбе», О.ГАВАШИ как государственный служащий должен действовать в пределах своих полномочий, а одной из основных его обязанностей является соблюдение законодательства при решении вопросов, касающихся освобождения председателей райгосадминистраций, отмечается в документе.