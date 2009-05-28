У Ющенко Януковичу с Тимошенко намекают на международную изоляцию

Внесенный Президентом в ВР проект изменений к Конституции «является базовым для комплексной политической реформы». Об этом заявил заместитель Главы Секретариата Президента, представитель Президента в Верховной Раде Игорь Попов во время круглого стола «Конституционные изменения - путь к стабильности» в Национальном институте стратегических исследований.

«Два месяца, которые прошли со времени внесения проекта Конституции, показали, что это действительно очень актуально - власть наша работает неэффективно, правительство работает без программы... Президент со своей стороны еще тогда заявил, что он готов к диалогу, компромиссам, что его проект не является догматичным», - приводит слова Попова пресс-служба Президента. Однако, отметил он, вместо ожидаемой «публичной прозрачной дискуссии» мы увидели сначала торможение конституционного процесса, а теперь появляется информация об определенных «кулуарных договоренностях».

«Сейчас целесообразно говорить о тех принципах, которым должен отвечать конституционный процесс», - отметил Попов. Среди таких принципов он в частности назвал публичность создания и принятия новой Конституции, ее соответствие интересам избирателей.

Говоря о временных рамках внесения конституционных изменений, Попов отметил: «Если у политических сил есть желание в этом году провести конституционную реформу, то первое голосование конечно нужно провести на этой действующей сессии Верховной Рады». Если нужен по крайней мере месяц на обсуждение этого вопроса в обществе, то те политические силы, которые хотят провести реформу в текущем году, должны обнародовать свои предложения и проекты практически уже в ближайшее время. Бесспорно, отметил Попов, все эти предложения должны быть внесены демократическим способом и отвечать действующей Конституции. «Иначе нас ожидают неприятные вещи - международная изоляция, узурпация власти. И тогда - Президент вчера об этом сказал - свое слово скажет народ», - сказал представитель Главы государства в Верховной Раде.

Как сообщал УНИАН, 24 мая лидер Партии регионов Виктор Янукович сообщил, что переговоры ПР с БЮТ относительно внесения изменений в Конституцию “не прекращались никогда”. (По некоторым данным в обсуждаемых ПР и БЮТ новациях речь идет в частности об изменении процедуры выборов Президента Украины - с общих на выборы в Верховной Раде)

Но уже 28 мая Янукович заявил, что «сейчас переговоры с БЮТ приостановлены по разным обстоятельствам». «Потому никаких переговоров нет», - добавил он.